يتكلف 14 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد طريق النيل ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، أعمال رصف المرحلة الثانية من طريق طراد النيل (بنها - جمجرة) بدء من مدرسة الفتح مرورا بكوبري الفحص ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة.









وقال المحافظ إن اعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق جهاز تعمير القاهرة الكبرى.





وأكد المحافظ أن الطريق الذي يجرى رصفه بطول 4500 م2 وبتكلفة مالية تصل إلى 14 مليون جنيه مؤكدا ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف.





وأشار محافظ القليوبية إلى أنه سيتم التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستقوم بفحص الطريق في نقاط متفرقة.





وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.