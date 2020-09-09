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رياضة

اللجنة الطبية تخطر أسوان بنتيجة الرابيد تست

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:33 م
لاعبو أسوان
لاعبو أسوان
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رباب الهوارى
أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة، نادى أسوان بنتيجة إختبار التحليل الطبى "Rapid Test" ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي بالجولة الـ 26 للدوري. 

وأخطرت اللجنة الطبية طبيب فريق أسوان بأن جميع عينات الفريق سلبية للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين قبل الجولة 26 ومواجهة الإنتاج الحربي الخميس .


وكان قد خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي أسوان، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد، الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري.


ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري .
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