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رياضة

بعد تأجيل لقاء الدوري.. نادي مصر يواجه الإنتاج الحربي وديا اليوم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:47 ص
نادي مصر
نادي مصر
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محمد السعيد
يواجه نادي مصر نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن يواجه نادي مصر نظيره الإنتاج الحربي،غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري، لكن المباراة تأجلت بسبب إصابات كورونا التي ظهرت في فريق الإنتاج الحربي مؤخرا وعدم حصول الفريق على فترة إعداد كافية، ليستقر الفريقين في النهاية على لعب مباراة ودية.

يذكر أن نادي مصر خاض ٤ وديات مؤخرا تحضيرا لاستئناف مسابقة الدوري، حيث فاز على الإسماعيلي بهدف نظيف، كما تعادل مع مصر المقاصة والجونة سلبيا ومع إنبي بنتيجة 1-1.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 11 نقطة.
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