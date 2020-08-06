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رياضة

صدق أو لا تصدق .. نادي مصر يواجه الإنتاج وديا بعد تأجيل لقاء الدوري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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ملك موسى
في واقعة غريبة اتفق الجهاز الفني لفريق الانتاج الحربي مع نظيره بنادي مصر على خوض مباراة ودية بين الفريقين غدا الجمعة على ملعب المصانع الحربية في إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدوري.

يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الفريقين بالدوري والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل، في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب وجود إصابات بكورونا من قبل في نادي الانتاج قبل تماثل اللاعبين للشفاء.

وكان الانتاج الحربي طلب تأجيل مباراته مع نادي مصر بسبب إصابة بعض لاعبيه بكورونا قبل أن يتفق الفريق العسكري مع نادي مصر على مواجهته وديا غدا.
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