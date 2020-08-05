12 لاعبا تعافوا من كورونا.. الإنتاج الحربي: اتحاد الكرة رفض تأجيل لقاء الأهلي

أكد خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن نتيجة المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، كشفت عن تعافي 12 لاعبًا.





وقال مهدي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، الأربعاء: "لدينا حالة واحدة إيجابية الآن، لأحد اللاعبين







وأضاف: "حصلنا على موافقة اللجنة الخماسية على تأجيل لقاء إف سي مصر، وكنا نرغب في تأجيل لقاء الأهلي يوم 14 أغسطس الجاري".





وقال: "اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة الأهلي، وسنواجه المقاولون في المباراة الثانية يوم 17 من الشهر الجاري".





وتابع: "الفريق سيخوض تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وسنلعب مباراة ودية، الجمعة المقبل".





وكشف حالة المدير الفني مختار مختار، قائلا: "لقد حضر مران الأمس. أمامنا تحديات كبيرة في ظل وضع الفريق الصعب بعد الإصابات الكثيرة".



