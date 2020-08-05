AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

12 لاعبا تعافوا من كورونا.. الإنتاج الحربي: اتحاد الكرة رفض تأجيل لقاء الأهلي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:38 م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
Advertisements
محمد سمير
أكد خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن نتيجة المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، كشفت عن تعافي 12 لاعبًا.

وقال مهدي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، الأربعاء: "لدينا حالة واحدة إيجابية الآن، لأحد اللاعبين

وأضاف: "حصلنا على موافقة اللجنة الخماسية على تأجيل لقاء إف سي مصر، وكنا نرغب في تأجيل لقاء الأهلي يوم 14 أغسطس الجاري".

وقال: "اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة الأهلي، وسنواجه المقاولون في المباراة الثانية يوم 17 من الشهر الجاري".

وتابع: "الفريق سيخوض تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وسنلعب مباراة ودية، الجمعة المقبل".

وكشف حالة المدير الفني مختار مختار، قائلا: "لقد حضر مران الأمس. أمامنا تحديات كبيرة في ظل وضع الفريق الصعب بعد الإصابات الكثيرة".

الإنتاج الحربي يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة، حصدها من 17 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربى: رد الـ 30% من عقود اللاعبين حال عودة الدوري الممتاز

نادي الإنتاج الحربي يعقد اجتماعًا بعد إصابة 18 فردا في الفريق بفيروس كورونا

الإنتاج الحربي لـ صدى البلد: تعافي مختار مختار و10 لاعبين من فيروس كورونا

أحمد شوبير يدعم مختار مختار بعد التعافي من كورونا

الإنتاج الحربي يحذر اتحاد الكرة ويطالب بهذا الأمر.. فيديو

هل يحق لاتحاد الكرة رفض طلب الإنتاج تأجيل مباراتي الأهلي ونادي مصر؟ .. محمد فضل الله يجيب

ترشيحاتنا

شاهد.. سعر ومواصفات السيارة التي سافر بها عمرو دياب ودينا الشربيني للساحل الشمالي

قبل 4 سنوات.. شاهد.. حسن نصرالله يروي سيناريو تفجير يشبه انفجار بيروت

مصدر مقرب من شيكابالا يحسم الجدل حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي

فتح باب تظلمات الثانوية العامة غدا.. وصدى البلد ينشر مقراتها وضوابطها

وقف التراخيص.. برلماني يكشف الشروط الجديدة للبناء في القاهرة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

فرحتها تحولت إلى مأتم.. عروس تفقد شريك حياتها بعد أسبوعين من الزفاف