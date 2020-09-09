على البحر.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

وتركت خصلات شعرها منسدلًة بطريقة مميزة وانسيابية على وجهها، فيما قامت بارتداء قبعة باللون الأصفر على رأسها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.









وتزينت شمس الكويتية بوضع لمسات ناعمة من المكياج، حيث اختارت وضع الكشمير كأحمر شفاه.







وأكملت شمس الكويتية بعض الإكسسوارات الناعمة، فقد اختارت قلادة باللون الأسود حول رقبتها، مع نظارة شمسية باللون الأسود.







