على البحر.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها: لا تَستحضر شيطاني ثُم تستعيذ.
وارتدت شمس الكويتية فستانا باللونين الأبيض والأسود بنصف كم متوسط، وبقصة مختلفة من الأسفل، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت خصلات شعرها منسدلًة بطريقة مميزة وانسيابية على وجهها، فيما قامت بارتداء قبعة باللون الأصفر على رأسها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
وتزينت شمس الكويتية بوضع لمسات ناعمة من المكياج، حيث اختارت وضع الكشمير كأحمر شفاه.
وأكملت شمس الكويتية بعض الإكسسوارات الناعمة، فقد اختارت قلادة باللون الأسود حول رقبتها، مع نظارة شمسية باللون الأسود.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.