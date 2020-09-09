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استرداد أراضي الدولة: مد فترات التصالح 5 سنوات بدلا من 3 |فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:36 م
احمد أيوب المتحدث
احمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة
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محمود محسن
 أكد الدكتور أحمد أيوب  المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها  أن هناك تعديات تمت بوضع اليد على أراضي الدولة منذ عشرات السنوات لافتا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة استرداد أراضي الدولة وسيتم إتخاذ إجراءات سواء بتقنن الوضع أو القيام بازالات.

وأضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن اللجنة تلقت أكثر من 185 ألف طلب تصالح حتى الآن، وستشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة  أن هناك تسهيلات وتيسيرا على مقدمي طلب التصالح حيث جعلت فترة السداد 5 سنوات بدلا من 3 وهناك نية لمدها لـ 7 سنوات. 

وأشار أيوب إلى ان  الدولة جادة فى ذلك ولم تعد هناك ممارسات البلطجة على أراضي الدولة.


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