أبو العينين: الرئيس السيسي يبني دولة حضارية جديدة.. ومحافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين.. والقوات المسلحة تسهر لحمايتنا

النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن:





مصر كلها تتحدث عن لقاء محافظ البنك المركزي مع أحمد موسى محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين اقتصادنا قوي.. ومضاعفة مبادرة ال، 100 مليار لـ 200 مليار أرقام متواضعة

أوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات والأجهزة الرقابية

الرئيس السيسي حريص على خدمة كل فئات الشعب

الرئيس يبني دولة حضارية جديدة.. و وهب حياته لبناء الوطن









أشاد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بلقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".



وقال محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" سعدت بلقاء الإعلامي أحمد موسي مع محافظ البنك المركزي والحديث الممتع فى كافة القضايا.



وأضاف أبو العينين:" تصريحات محافظ البنك المركزي ترد على الشائعات المغرضة ضد الوطن، ومبادرات البنك المركزي تخدم كل الفئات فى المجتمع، ومحافظ البنك المركزي صمد ضد الحملات الممنهجة"، مضيفا:" أداء محافظ البنك المركزي تشهد به كل المؤسسات الدولية بكل دول العالم".



وتابع:" الرئيس السيسي حريص على خدمة كل طبقات الشعب، ومحافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين ، والمؤسسات المالية العالمية تشيد بأداء الاقتصاد المصري".



وأكمل أبو العينين:" مصر تبني دولة حضارية جديدة، والرئيس السيسي وهب كل حياته من أجل بناء الوطن، ويؤسس لوطن من أجل الأجيال القادمة".



ولفت:" محافظ البنك المركزي يتمتع بمصداقية وشفافية فى تصريحاته، والاقتصاد المصري قوي فى مواجهة أى شائعات"، مضيفا: "مصر كلها تتحدث عن لقاء الإعلامي أحمد موسي مع محافظ البنك المركزي".





قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أداء محافظ البنك المركزى طارق عامر، تشهد به كل المؤسسات الدولية في جميع دول العالم.









وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين، مضيفا:" بناء الدولة يحتاج إلى أساس متين، والرئيس السيسي وهب كل حياته من أجل مصر.









وتابع أبو العينين:" لدينا مشاكل للاستثمار في مصر وعلينا حلها بشكل كبير، ومبادرات البنك المركزي جيدة لكل قطاعات الانتاج"، مضيفا:" المستثمر المصري لديه مشاكل يجب حلها ومش عيب نقول اننا عندنا مشاكل".









وأكمل أبو العينين:" الصناعة والزراعة أعمدة الاقتصاد الحقيقي لبناء دولة صناعية متقدمة"، وتابع معلقا على مضاعفة مبادرة الـ 100 مليار لـ 200 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص،:" الـ 200 مليار لا تزال ارقاما متواضعة واقتصاد مصر قوي جدا ومطلوب أن يتم مضاعفة الارقام بقيمة مضافة اعلى".









ووجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للقوات المسلحة التي تحمي الدولة المصرية وحدودها.









وقال محمد أبو العينين، :" أوجه التحية إلى رجال المخابرات المصرية العاملين ليل نهار في صمت، كما أحيي كل الأجهزة الرقابية في مصر الساهرين على أمن وأمان مصر".





وأضاف أبو العينين:" كلمة أمن وأمان مصر عادت بعد افتقادها في عامي 2011 و 2012، وأمن وأمان مصر واقع نعيشه الآن".





وأكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر كلها تتحدث عن لقاء الإعلامي أحمد موسى مع محافظ البنك المركزي، الليلة.



