AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أبو العينين: الرئيس السيسي يبني دولة حضارية جديدة.. ومحافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين.. والقوات المسلحة تسهر لحمايتنا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:37 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
Advertisements
هاني حسين
النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن:

مصر كلها تتحدث عن لقاء محافظ البنك المركزي مع أحمد موسى
محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين
اقتصادنا قوي.. ومضاعفة مبادرة ال، 100 مليار لـ 200 مليار أرقام متواضعة
أوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات والأجهزة الرقابية
الرئيس السيسي حريص على خدمة كل فئات الشعب
الرئيس يبني دولة حضارية جديدة.. ووهب حياته لبناء الوطن


أشاد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بلقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".


وقال محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" سعدت بلقاء الإعلامي أحمد موسي مع محافظ البنك المركزي والحديث الممتع فى كافة القضايا.


وأضاف أبو العينين:" تصريحات محافظ البنك المركزي ترد على الشائعات المغرضة ضد الوطن، ومبادرات البنك المركزي تخدم كل الفئات فى المجتمع، ومحافظ البنك المركزي صمد ضد الحملات الممنهجة"، مضيفا:" أداء محافظ البنك المركزي تشهد به كل المؤسسات الدولية بكل دول العالم".


وتابع:" الرئيس السيسي حريص على خدمة كل طبقات الشعب، ومحافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين ، والمؤسسات المالية العالمية تشيد بأداء الاقتصاد المصري".


وأكمل أبو العينين:" مصر تبني دولة حضارية جديدة، والرئيس السيسي وهب كل حياته من أجل بناء الوطن، ويؤسس لوطن من أجل الأجيال القادمة".


ولفت:" محافظ البنك المركزي يتمتع بمصداقية وشفافية فى تصريحاته، والاقتصاد المصري قوي فى مواجهة أى شائعات"، مضيفا: "مصر كلها تتحدث عن لقاء الإعلامي أحمد موسي مع محافظ البنك المركزي".


قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أداء محافظ البنك المركزى طارق عامر، تشهد به كل المؤسسات الدولية في جميع دول العالم.


وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين، مضيفا:" بناء الدولة يحتاج إلى أساس متين، والرئيس السيسي وهب كل حياته من أجل مصر.


وتابع أبو العينين:"  لدينا مشاكل للاستثمار في مصر وعلينا حلها بشكل كبير، ومبادرات البنك المركزي جيدة لكل قطاعات الانتاج"، مضيفا:"  المستثمر المصري لديه مشاكل يجب حلها ومش عيب نقول اننا عندنا مشاكل".


وأكمل أبو العينين:"   الصناعة والزراعة أعمدة الاقتصاد الحقيقي لبناء دولة صناعية متقدمة"، وتابع معلقا على مضاعفة مبادرة الـ 100 مليار  لـ  200 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص،:"  الـ 200 مليار لا تزال ارقاما متواضعة واقتصاد مصر قوي جدا ومطلوب أن يتم مضاعفة الارقام بقيمة مضافة اعلى".


ووجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للقوات المسلحة التي تحمي الدولة المصرية وحدودها.


وقال محمد أبو العينين، :"  أوجه التحية إلى رجال المخابرات المصرية العاملين ليل نهار في صمت، كما أحيي كل الأجهزة الرقابية في مصر الساهرين على أمن وأمان مصر".

وأضاف أبو العينين:"  كلمة أمن وأمان مصر عادت بعد افتقادها في عامي 2011 و 2012، وأمن وأمان مصر واقع نعيشه الآن".

وأكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر كلها تتحدث عن لقاء الإعلامي أحمد موسى مع محافظ البنك المركزي، الليلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو العينين: ما أنجزته مصر من عبور اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني نتاج إرادة شعب ورؤية قائد لا يعرف المستحيل

محمد أبو العينين: مجلس النواب قام بعمل تاريخي وفريد.. فيديو

مؤتمر حاشد بالهرم دعمًا لعمرو القماطي بانتخابات مجلس الشيوخ

رجل وطني.. محمد أبو العينين عن طارق عامر: قدم رسالة حضارية.. ومبادرات البنك المركزي تفيد الجميع

أبو العينين: محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين.. فيديو

أبو العينين لـ طارق عامر: شرفت ونورت صدى البلد.. والأخير: مستمرون في البناء

ترشيحاتنا

لماذا لم يؤذن الرسول طيلة حياته؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثير

وفاة بطل كمال الأجسام التشيكي شوبرت عن 32 عاما

أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص إزالة العقارات .. فيديو

بدون مكياج.. أمينة بالمايوه فى أحدث ظهور لها

باع خط ملابسه الداخلية.. مرشح سابق لرئاسة أمريكا يكسب 50 ألف دولار في السجن.. صور

حظر التجمعات في هذه الدولة خلال 5 أيام.. والسبب موجة كورونا الثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمة السر بالمرتزقة.. تقرير يكشف ألاعيب تركيا حال قيام حرب مع اليونان

عشان صحة أسرتك.. طريقة تخزين البيض بخطوات سليمة

لأصحاب حساسية الجلوتين.. احذروا تناول هذه الأطعمة