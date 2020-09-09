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أخبار العالم

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 900 ألف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:52 م
وفيات كورونا في العالم
وفيات كورونا في العالم
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى أكثر من 900 ألف حالة وفاة. 


ومن ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن سلامة أي لقاح محتمل لفيروس كورونا، تأتي في المقام الأول.


ويأتي ذلك، بعدما أعلنت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا AstraZeneca Plc" ، صباح اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في المرحلة الأخيرة من العملية، بعد إصابة أحد الذين خضعوا للقاح بمرض غير مفسر وفقًا لما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.


ووفقا لوكالة "رويترز"، شددت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة سوميا سواميناثان، اليوم الأربعاء: "إن الحديث عن السرعة لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه".


وتابعت سواميناثان، في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي، "لا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة، وبالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول."
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