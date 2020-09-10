ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

فجر أحمد حسام ميدو مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، هي نفس القيمة التي كان سيحصل عليها من الأهلي.
وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر شاشة " النهار"،: " كنت أتوقع أن ما يحصل عليه رمضان صبحي من بيراميدز أكبر من الأهلي ولكن تأكدت أن قيمة العقد متساوية ولكنه حصل على قيمة تعاقد العام الأول من بيراميدز كاش".
وأضاف: " بيراميدز اشترى رمضان من هدرسفيلد مقابل 2.7مليون استرليني فقط أقل بـ500 ألف جنيه استرليني عن عرض الأهلي، ولكن بيراميدز تعامل بذكاء ووضع رمضان تحت ضغط إعلانه أنه يفضل بيراميدز حتى أعلن عن الصفقة رسميا".