طلبة: رمضان صبحي استفاد من فايلر.. وهذا سبب فشله في الاحتراف

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز.





مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، " رمضان صبحي استفاد كثيرًا من السويسري رينيه فايلر خلال الفترة الماضية، ونجح فى تطويره وساعده على العودة إلى مستواه؛ وهو ما ظهر به مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب". وقال "طلبة"، فى تصريحات تلفزيونية

وأضاف نجم الأهلي السابق، "أحد أهم أسباب عدم استكمال رمضان صبحي فى رحلته الاحترافية هو عدم تطوير مستواه ولعبه بطريقة واحدة؛ وهو الأمر غير المتواجد فى الدوري الإنجليزي، والذى يحتاج إلى اللعب بأكثر من طريقة".



