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رياضة

طلبة: رمضان صبحي استفاد من فايلر.. وهذا سبب فشله في الاحتراف

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز.

وقال "طلبة"، فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "رمضان صبحي استفاد كثيرًا من السويسري رينيه فايلر خلال الفترة الماضية، ونجح فى تطويره وساعده على العودة إلى مستواه؛ وهو ما ظهر به مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب".
 
وأضاف نجم الأهلي السابق، "أحد أهم أسباب عدم استكمال رمضان صبحي فى رحلته الاحترافية هو عدم تطوير مستواه ولعبه بطريقة واحدة؛ وهو الأمر غير المتواجد فى الدوري الإنجليزي، والذى يحتاج إلى اللعب بأكثر من طريقة".

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