عليها حكم جنائي.. أحد الشهود في واقعة سيدة المحكمة: المستشارة قالت إنتوا لصوص وحرامية

حصل "صدى البلد" على نص تحقيقات النيابة وشهادة الشهود فى القضية رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة، والمتهمة فيها المستشارة نهي الإمام بالنيابة الإدارية بالتعدي علي المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة.





بالكشف على المدعوة نهى الإمام الشيخ تبين أنه صادر بشأنها حکم جنائي في القضية الرقمية 6067 لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة "بتهمة إتلاف" والمحكوم فيها غيابيا بجلسة ۲۰۲۰/۷/٩ بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه مصري والمصاريف، كما أثبت بملحوظة تفيد بتحريز الهاتف الخاص بها وكارنيه عضوية نادي الشمس الرياضي.





وبسؤال المدعو محمد حسن عبد الله - محامٍ- قرر استدلالا- بأنه ، حال تواجده بمحكمة مصر الجديدة لحضور إحدى الجلسات وأثناء دلوفه من باب المحكمة أبصر سالفة الذكر بتصوير المحكمة وباستيقافها بمعرفة رئيس حرس المحكمة عن سبب التصوير فقررت له بأنها مسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، وبسؤال عن الكارنيه الذي يفيد ذلك، إلا أنها رفضت إجابته وقامت بالتعدي عليه بالسب والشتم بعبارات "یا عالم یا زباله" كما أنها قامت بالامساك بالجهاز اللاسلكي الذي بحوزة الضابط وليد عسل وقامت بكسر الجهاز، ثم قطعت الكثافة اليسرى للضابط سالف وعلى أثر ذلك قام بسؤالها عن سبب التصوير، فأجابته بعبارة "إنتوا عالم لصوص وحرامية وزبالة ورحوا رجعوا فلوس البنوك اللي انتوا بتسرقوها حرامية".





ثم قامت بالتعدي على المقدم وليد بالضرب أكثر من خمس ضربات في صدره، وعليه قام الضابط سالف الذكر بالتحفظ عليها، وبسؤال المدعوة هبة رجب عبد العزيز - قررت استدلالا الذکر مخاطبا المترددين على المحكمة بضرورة ارتداء الكمامة أثناء ترددهم على المحكمة، وأثناء ذلك اعترضت المدعوة نهى الإمام على ما قرره الضابط بقولها "انت مالك، أليس كمامه، وكالعادة انتوا حرامية" ثم قامت بالتعدي "الضابط بالشتم وصفعته على وجهه ، ثم قامت بالصعود إلى النيابة بالدور الثاني ، ثم قام الضابط بالتحفظ عليها.