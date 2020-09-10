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رياضة

الحسم خلال ساعات| الكاف يؤجل نصف نهائي أبطال إفريقيا والنهائي في نوفمبر.. تعرف على المواعيد الجديدة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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عمرو الحلواني
ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية ما سيسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" والذى سيعقد اليوم عبر الفيديو كونفراس لتحديد مصير منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية، تلقى المكتب التنفيذي، توصيةً من قبل لجنة الأندية بشأن تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والذى كان من المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي يوم 25 أو 26 في المغرب ضمن ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.

وجاءت توصية لجنة الأندية الخاصة بالاتحاد الافريقي بتأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا بعد اجتماع لجنة المسابقات أمس والتى شهدت حضور مندوبى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربي عبر اجتماع بالكونفراس واتفق الجميع ما عدا الزمالك على التأجيل .

وعلم " صدى البلد " أن الكاف استقر على تأجيل مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا وهو ما سيتم الإعلان عنه اليوم وكذلك الأمر بالنسبة لمباريات نصف نهائى الكونفيدرالية وذلك بسبب الظروف الصحية السيئة بالمغرب وانتشار فيروس كورونا.

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 18 و 19 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى منتصف شهر أكتوبر المقبل ، ويلعب النهائى فى شهر أكتوبر ذاته.
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