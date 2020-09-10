AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجاهد: لم أتدخل في عمل اللجنة الخماسية.. وأين كانوا من اختفاء الكؤوس منذ توليهم المهمة؟

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
Advertisements
محمد رشاد
أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لا يجب بعد عام وشهر يكتشف أن هناك شئ ناقص.

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يجب بعد عام وشهر اكتشاف أن هناك شئ ناقص، فأين كانوا من اختفاء الكؤوس منذ توليهم المهمة؟".

وأكمل: "80% من أعضاء اتحاد الكرة الحاليين يناقشوني وأنا من عملت جزء كبير من لائحة النظام الأساسي لهم".

وأتم : "لم يحدث أن تدخلت في عمل اللجنة الخماسية أبدًا، دائما من يتحمل أي قرارات أو اخطاء ويدفع الفاتورة هم المسئولين المتواجدين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجاهد: حديث هشام حطب بشأن عمومية الجبلاية خاطئ.. ومحاولات لإبقاء الجنايني لأطول فترة.. فيديو

أحمد مجاهد يفتح النار على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني

خبير لوائح: اللجنة الخماسية تذهب بالكرة المصرية إلى النفق المظلم.. فيديو

نادي طنطا يرحب بتمديد فترة عمل اللجنة الخماسية.. فيديو

تحركات برلمانية عاجلة لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة.. نواب : إهمال جسيم وكارثة.. لابد من جرد شامل للتعرف على باقي المسروقات

اختفاء كأس الأمم الأفريقية.. دوّر عليه في البيت "يمكن تلاقيه عندك"

ترشيحاتنا

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

المحامي سمير صبري يفتح النار على محمد رمضان | شاهد

حادث مروع.. نقل نجل الفنان شريف حلمي إلى غرفة العمليات

أنا بتاع الغلابة| ضابط يحول هتافات من احتجاجية على إزالة مخالفة الى تحيا مصر..فيديو

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

AdvertisementS

الحسم خلال ساعات| الكاف يؤجل نصف نهائي أبطال إفريقيا والنهائي في نوفمبر.. تعرف على المواعيد الجديدة

خاص| أول رد من شوبير على مطالبة الزمالك بمنعه من التعليق على مباراياته

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

تركي آل الشيخ يتحدث عن النادي الأهلي من جديد.. تفاصيل

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

خاص.. الخطيب يرفض المساس بـ إكرامي الكبير ويترك له حرية تقرير مصيره مع الأهلي

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

خاص| شوبير يكشف سر عودته للتعليق على المباريات

رد فعل غاضب من الزمالك عقب تصريحات والد الطفل الغريق في النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها