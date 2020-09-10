أبو العينين يطالب بمضاعفة دعم القطاع الخاص: الصادرات لن تأتي إلا بالإنتاج

رحب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بلقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي على قناة "صدى البلد".





وأضاف أبو العينين ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، «السيد المحافظ، قال معلومات قيّمة ترد على كل مغرض، سعيد بمصداقية هذا الرجل».





وتابع النائب «طارق عامر يحمل اسم الرجل الطموح، فهو وطني صميم يقدم رسالة حضارية، وليس له غرض سوى المنفعة العامة لكل فئات المجتمع المصري»، مردفا «أنا سعيد جدا بالأمثلة التي طرحها محافظ البنك المركزي ويجب أن تصبح درسا للجميع، طارق عامر صمد وقال نحن قادرون على تنفيذ تعليمات الرئيس وحققنا نجاحا شهدت به المؤسسات الدولية حول العالم».





وأكد «كل نجاح صنعه طارق عامر وحصل به على شهادة دولية هو شهادة لكل الكفاءات المصرية»، مضيفا «الرئيس السيسي حريص على خدمة كل فئات الشعب العاملة، ولفت انتباهي تأكيد محافظ البنك المركزي على لقاء الرئيس معه بشكل أسبوعي قبل الإصلاح الاقتصادي».





وأردف «طارق عامر حارس أمين على أموال المصريين، ويتميز بالشهامة والإحساس أنه من أهل القرية المصرية، نحن نبني دولة عصرية حضارية جديدة ومهما كانت الصعاب والتحدياوت القسوة على بعض الفئات إلا أن هناك أمل كبير للأـجيال القادمة، فالرئيس السيسي وهب حياته لمصر من أجل بناء دولة حديثة».





وواصل «سعيد بحديث طارق عامر بمنتهى الصراحة عن مشكلات الاستثمار بمصر، فنحن في الحقيقة لدينا مشكلات ويجب أن نقف ونواجهها فمشكلات الاستثمار بمصر من السهل حلها، مش عيب إننا نقول عندنا مشاكل ونحلها، سوق الاستثمار ينافس على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين».





وحول مبادرة دعم القطاع الخاص بـ 100 مليار جنيه إضافية قال «100 مليار أو 200 مليار مازلت أرقام متواضعة، اقتصادنا المصري قوي جدا، وما دام نتحدث عن موازنات تريليون فمطلوب مضاعفة هذه الأرقام بقيمة مضافة أعلى، فالصادرات لن تأتي إلا بالإنتاج الذي يأتي بدوره بالاستثمار، وهو ما يمكن تسميته بالمثلث الذهبي».





وأضاف «أخذنا جرعة أمل ومصداقية قوية من السيد المحافظ، وأعتقد أن أسس الاقتصاد القومي ستصبح متينة الفترة المقبلة، هذا لن يحدث إلا بالاستثمار الحقيقي لرجال الأعمال الوطنيين المخلصين، فهم بداية الحل لقدوم الاستثمار من كل مكان بالعالم، جرعة المصداقية في كلام طارق عامر وصلت لقلوب الناس، مصر كلها بتتفرج على لقاء محافظ البنك المركزي»، مردفا «على ثقة بتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي، الفترة القادمة عظيمة وستشعرون بعظمة الرئيس السيسي، وإن شاء الله مصر ستكون في مصاف الدول العظيمة».





ووجه التحية إلى القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والرقابية قائلا: «كلمة أمن وآمان مصر عادت بعدما افتقدناها».





ومن جانبه وجه عامر الشكر لأبو العينين قائلا: «متشكر للفرصة دي وأرجو أن تكون هذه الفقرة مفيدة».



