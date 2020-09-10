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رياضة

ليس لديه رحمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب عقب موافقة الأهلي على تأجيل نصف نهائي أفريقيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ عقب موقف الأخير من الموافقة على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أن الأهلي وافق على التأجيل من أجل عودة مصابي الفريق وأبرزهم حسين الشحات، مشيرا إلى أن الأهلي سبق ورفض تأجيل مباراة الفريق أمام المصري في الدوري على الرغم من وجود 21 حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الفريق البورسعيدي.

وأضاف مرتضى منصور، أن الخطيب لا يتمتع بأي "رحمة" في قلبه، مؤكدا أن الأهلي يرغب في خوض مباراة الفريق أمام الوداد كامل العدد.

ونوه رئيس الزمالك، بأن فريقه يعاني حاليا من كثرة الغيابات بسبب الإصابة، ولكن النادي ملتزم بـ خوض مباراة نصف نهائي البطولة الأفريقية في موعدها.

وتابع أن الخطيب هاتف أحمد أحمد، رئيس الكاف، وأخبره برفض التأجيل ولكن عقب ذلك قام بتغيير موقفه؛ وأخبر مندوب الأهلي خلال الاجتماع بموافقته على التأجيل. 

وأكمل أن الخطيب يريد كل الأمور أن تسير وفق رغبته فقط دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

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