أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على الرئيس الصيني

يدرس الكونجرس الأمريكي، تجريد الرئيس الصيني، شي جين بينج، من لقب "الرئيس"، والذي تستخدمه –من بين ألقاب عديدة يحملها- الحكومات والمؤسسات الإعلامية الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية.





وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن مشروع القانون قدم إلى مجلس النواب في مطلع الشهر الماضي، من قبل النائب الجمهوري سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا.





ووفقًا لمشروع القانون، يحظر على الحكومة الفيدرالية إنشاء أو نشر أي وثائق "تشير إلى رئيس دولة جمهورية الصين الشعبية على أنه أي شيء آخر غير الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أو بدلًا من ذلك، بصفته الأمين العام".





وجاء في مشروع القانون أن "قيادة جمهورية الصين الشعبية ذهبت دون منازع في مساعيها الضارة لانتهاكات حقوق الإنسان عبر عقود".





وفي يوليو الماضي، كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع الدول الأخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.





وقال بومبيو إن "تأمين الحريات من الحزب الشيوعي الصيني، هي مهمة الوقت الحالي". وأردف أن أحد حلفاء "الناتو" لم يدعم الحرية في هونج كونج بسبب مخاوفه من أن بكين ستقيد وصوله إلى سوق الصيني.







