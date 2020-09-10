المكسيك: تسجيل 4647 إصابة و611 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 4 آلاف و647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و611 حالة وفاة جراء الجائحة خلال اليوم الأخير.





وأشارت بيانات الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس- إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بالبلاد وصل إلى 647 ألفا و507 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الوفيات 69 ألفا و95 شخصا.





وسجلت المكسيك رابع أعلى حصيلة في العالم للوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، ويعد هذا البلد من بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين.





وأفادت الحكومة المكسيكية بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.





يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة وأكثر من 300 ألف حالة وفاة.



