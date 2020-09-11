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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تستقبل وزيرة البيئة للتنسيق حول زيارة الدارسين بالخارج لمحميات مصر الطبيعية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار التنسيق لتعريف نحو 50 طالبا من أبناء مصر الدارسين بالخارج بجهود الدولة البيئية، والتعريف بكنوز مصر الطبيعية في ربوع البلاد، ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر تشهد طفرة في كل المجالات، مؤكدة حرص الوزارة على نقل الصورة للدارسين بالخارج، وتعريفهم بما تضمه مصر من كنوز فريدة من محميات طبيعية وأماكن خلابة، ولذلك جاء اللقاء بهدف التنسيق لرحلة إلى إحدى المحميات الطبيعية التي تتميز بها مصر، لتعريف الشباب بطبيعة مصر ومناخها الرائع. 

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن زيارة المحميات الطبيعية يعد خطوة لا تقل أهمية عن زيارة معالم مصر السياحية، لما يتخلل ذلك من التعريف بما تمتاز به مصر، والتحولات التاريخية التي شهدتها الجغرافيا المصرية، والترويج السياحي لتلك المقاصد من جانب الدارسين بالخارج بين زملائهم من الدارسين بالجامعات المختلفة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تخطط للحفاظ على مواردها الطبيعية؛ مشيرة إلى أن أزمة كورونا أعطت الجميع درسا، بأن الإنسان هو من يحتاج للطبيعة وليس العكس، مما يجعل الاهتمام بالبيئة على رأس أولوياتنا.

وتابعت فؤاد أن الدولة تخطط دائما لحماية البيئة، والسعي للحفاظ على السلالات النادرة التي تتميز بها من مصر من نباتات وحيوانات وطيور داخل المحميات، مضيفة أن زيارة الدارسين بالخارج تعد فرصة لشرح خطة مصرلـ "التعافي الأخضر"، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تعتبر رأس المال الطبيعي للأجيال القادمة.

وكانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، للطلاب المصريين الدارسين بالخارج لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، وتنظيم زيارات ميدانية لهم إلى المشروعات القومية والجامعات المصرية لتعريفهم بما يحدث من طفرة في التعليم العالي بمصر، يضاهي الجامعات بالخارج، ومعرفة ما يجري على أرض مصر من تنمية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
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