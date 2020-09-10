AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استعدادا للشتاء وموسم الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى الدقهلية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:19 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم  على ان محافظة الدقهلية اتخذت العديد من الاجراءات والتدابير اللازمة استعدادا لموسم الشتاء.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بضرورة الاستعداد من قبل المحافظات المصرية  لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة والتى تشهدها بعض المحافظات.

واضاف  المحافظ انه تم  التوجية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء للتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية وذلك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

 مشيرا الى ضرورة رفع اية مخلفات وتسليك بالوعات صرف مياه الامطار مع عمل الصيانات اللازمة لبالوعات وشبكات الصرف الصحي لاستيعاب كميات مياه الامطار الي جانب مياه الصرف الصحي مع التاكد من كفاءة اغطية البالوعات وتوفير بديل للفاقد منها وعمل الاصلاحات والميول اللازمة لها مع تشكيل فرق بكافة الوحدات المحلية لمتابعة انسيابية صرف مياه الامطار والتعامل فورا مع اية حالات انسداد او طفح بالشبكات واعداد خطط طوارئ بالتنسيق مع كافة الجهات.
واشار الى ضرورة  قيام كافة الاجهزة التنفيذية بدورها فى هذا الشأن مؤكدا على استعدادات شركة مياه الشرب والحماية المدنية والتضامن الاجتماعى والصحه، واضح المحافظ انه تم دعم الوحدات المحلية بعدد 12 سيارة كسح مياه جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 2021، .

واوضح محافظ انه وجه شركة مياة الشرب و 
الصرف الصحى باهمية مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها وكذا التوجيه لمديرية التضامن الاجتماعى تأكيد مهمات الاغاثة وجاهزيتها بالتنسيق  مع الهلال الأحمر  ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المختصة ليكون موسم شتاء آمن لمواطنى محافظة الدقهلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول بمنطقة أبو سمران بمركز بلبيس

تحسبا للسيول.. تدريبات عملية بمحافظة أسوان ورفع درجة الاستعداد

بتطهير البالوعات وتجهيز مخرات السيول.. محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الاستعدادات لفصل الشتاء

ترشيحاتنا

رسميا.. الكاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم رفض الزمالك

6 قرارات جمهورية جديدة.. أبرزها إنشاء قسمي شرطة

صفية إبراهيم أبو العزم.. سيدة القطار ست بـ 100 راجل.. رفضت إهانة الزى العسكري.. ونشطاء التواصل: أغنى من ناس كتير معاها ملايين

التربية الكويتية: حصر العاملين الوافدين العالقين في الخارج بشكل عاجل لبحث إعادتهم

لا تهاون مع مخطئ في حق الركاب.. وزير النقل: إعلان نتائج التحقيق في واقعة القطار فور الانتهاء منها

بعد حريق المرفأ.. وزيرة العدل اللبنانية تدعو النائب العام لتحرك عاجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني..هاني الناظر يشكر سيدة القطار وعائلتها بطريقته الخاصة

من الألماس والذهب.. سعر بروش الملكة إليزابيث المفضل

مريض السكر يعاني من رائحة الفم الكريهة.. دراسة تكشف العلاقة