استعدادا للشتاء وموسم الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم على ان محافظة الدقهلية اتخذت العديد من الاجراءات والتدابير اللازمة استعدادا لموسم الشتاء.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بضرورة الاستعداد من قبل المحافظات المصرية لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة والتى تشهدها بعض المحافظات.



واضاف المحافظ انه تم التوجية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء للتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية وذلك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.





مشيرا الى ضرورة رفع اية مخلفات وتسليك بالوعات صرف مياه الامطار مع عمل الصيانات اللازمة لبالوعات وشبكات الصرف الصحي لاستيعاب كميات مياه الامطار الي جانب مياه الصرف الصحي مع التاكد من كفاءة اغطية البالوعات وتوفير بديل للفاقد منها وعمل الاصلاحات والميول اللازمة لها مع تشكيل فرق بكافة الوحدات المحلية لمتابعة انسيابية صرف مياه الامطار والتعامل فورا مع اية حالات انسداد او طفح بالشبكات واعداد خطط طوارئ بالتنسيق مع كافة الجهات.

واشار الى ضرورة قيام كافة الاجهزة التنفيذية بدورها فى هذا الشأن مؤكدا على استعدادات شركة مياه الشرب والحماية المدنية والتضامن الاجتماعى والصحه، واضح المحافظ انه تم دعم الوحدات المحلية بعدد 12 سيارة كسح مياه جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 2021، .





واوضح محافظ انه وجه شركة مياة الشرب و

الصرف الصحى باهمية مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها وكذا التوجيه لمديرية التضامن الاجتماعى تأكيد مهمات الاغاثة وجاهزيتها بالتنسيق مع الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المختصة ليكون موسم شتاء آمن لمواطنى محافظة الدقهلية.