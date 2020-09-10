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رياضة

مؤمن زكريا يصل الأهلى لتكريمه من قبل الجهاز الفني

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم


وصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى مقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لحضور حفل تكريمه من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويكرم الأهلي مؤمن زكريا اليوم على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار دعمه ومساندته للاعب خلال هذه الفترة؛ من أجل تخطي محنته الصحية التي يمر بها منذ فترة.

وخاص الأهلي صباح اليوم، الخميس، مرانه الأخير بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.

وأعلن عمرو السولية لاعب الوسط جاهزيته لخوض مباراة الإسماعيلي بعد ان شارك في جزء من مران الفريق الأحمر أمس وسيكون ضمن اللاعبين للمعسكر ولكن لن يكن له دور في مواجهة الجمعه لمنحه الفرصة الكافية للإستشفاء للحفاظ عليه علي أن يدخل القائمة في مباراة زعيم الثغر الأثنين.

فيما بات تواجد محمود كهربا الجناح الأيسر حتميًا في القائمة والمعسكر بعد ان انتهي إيقافه رسميًا وسيتم منحه فرصة المشاركة تدريجيًا في المباريات لتجهيزه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يحتاج حسين الشحات الجناح الأيمن إلي أسبوع أخر فقط لينضم للتدريبات الجماعية ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني بعد ان خضع لبرنامج تأهيلي مكثف علي مدي الأيام القليلة الماضية.
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