مؤمن زكريا يصل الأهلى لتكريمه من قبل الجهاز الفني









وصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى مقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لحضور حفل تكريمه من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





ويكرم الأهلي مؤمن زكريا اليوم على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار دعمه ومساندته للاعب خلال هذه الفترة؛ من أجل تخطي محنته الصحية التي يمر بها منذ فترة.



