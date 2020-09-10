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محافظات

الصحة تختبر وحدات الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:20 م
الصحة تختبر وحدات
الصحة تختبر وحدات الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي
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شمس يونس
استقبلت الوحدة الصحية بقرية آل عثمان والوحدة الصحية بالبعيرات التابعين بمنطقة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر الدكتور خالد عمران عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بوزارة الصحة.

وذلك في اليوم الثالث علي التوالي له من داخل محافظة الأقصر، لمتابعة تطبيق متطلبات تسجيل الوحدات والمراكز والتي سبق التدريب والتوجيه بها في الزيارة السابقة لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.




كما  قامت اللجنة بمناظرة تجربة الإنعاش القلبي الرئوي (Cod blue) وهي قدرة جميع الفرق الطبية والتمريضية بالوحدات والمراكز الصحية علي التعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة من التوقف الحاد والمفاجئ للقلب وكيفية انعاشه بالأجهزة المخصصة لذلك.

كما قامت لجنة الاعتماد والرقابة أيضا بتجربة جودة وعمل خراطيم وصناديق الحريق للتأكد من جاهزيتها وتدريب العاملين عليها في حالة حدوث أي طارئ وتم تم إجراء اختبار الإخلاء ضد الحرائق أيضا. 

وجدير بالذكر أن أعمال الرقابة والاعتماد تمتد أيضا إلى ما بعد التسجيل واعتماد المنشآت الصحية وذلك  بالمراقبة والمتابعة الدائمة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بفصل المنشأة في حال إخلال بالشروط والمعايير في اي وقت.

وأنهت لجنة الاعتماد والرقابة أعمالها في وحدة آل عثمان والبعيرات اليوم بتقديم الملاحظات والتدريبات اللازمة.
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