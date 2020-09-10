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رياضة

بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:51 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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ريهام بكير
احتفل لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن زكريا للقلعة الحمراء اليوم، الخميس.

وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير.

وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة. 


وخاض الأهلي صباح اليوم، الخميس، مرانه الأخير باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.

وأعلن عمرو السولية لاعب الوسط جاهزيته لخوض مباراة الإسماعيلي بعد ان شارك في جزء من مران الفريق الأحمر أمس وسيكون ضمن اللاعبين للمعسكر ولكن لن يكن له دور في مواجهة الجمعة لمنحه الفرصة الكافية للاستشفاء للحفاظ عليه علي أن يدخل القائمة في مباراة زعيم الثغر الأثنين.

فيما بات تواجد محمود كهربا الجناح الأيسر حتميًا في القائمة والمعسكر بعد ان انتهي إيقافه رسميًا وسيتم منحه فرصة المشاركة تدريجيًا في المباريات لتجهيزه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يحتاج حسين الشحات الجناح الأيمن إلي أسبوع أخر فقط لينضم للتدريبات الجماعية ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني بعد ان خضع لبرنامج تأهيلي مكثف علي مدي الأيام القليلة الماضية.


بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد
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