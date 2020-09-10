اليوم العالمي لمحو الأمية.. التعليم في مصر بوابة التنمية واستدامتها

أقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، مع شركائها الأساسيين احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.





أكد الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار ، أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية؛ للوقوف على الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، ومواجهة التحديات التي تواجه محو الأمية، وأيضًا مراجعة السياسات المتبعة ومدى فاعليتها؛ لتحقيق الأهداف المرجوة سيما الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 " ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع دون تمييز " وبخاصة الشباب الذين يفتقرون لمهارات القراءة والكتابة والحساب اللازمة ، وإتاحة فرص اكتسابها للبالغين ممن يفتقدونها.





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وقال عمري إن اليوم الدولي لمحو الأمية لعام 2020 طرح موضوع "تعلم القراءة والكتابة في ظل جائحة كورونا Covid-19"، بهدف مناقشة تأثير جائحة كورونا على حركة تعليم وتعلم الكبار، وآليات استعادة النشاط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وسيناريوهات مستقبل تعليم وتعلم الكبار بعد جائحة كورونا.





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وأضاف عمري أن جهود محو الأمية في مصر قائمة على فكرة المسؤولية المجتمعية، ومشاركة كافة الشركاء الحكوميين، وغير الحكوميين، وينفرد المجتمع المدني بما يمتلكه من إمكانات ومرونة بالدور الأكبر.





وأشار إلى ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من دعم لقضية التعليم بشقيه النظامي وغير النظامي من أجل مواطن مصري متعلم متمكن منتج قادر على تنمية ذاته ومجتمعه.

وأوضح رئيس هيئة تعليم الكبار أنه لا تقدم إلا بالتعليم، فالتعليم هو بوابة التنمية واستدامتها،منوها إلى أزمة كورونا وخطة الهيئة العامة لتعليم الكبار في إدارة الأزمة، وخطة العمل الفترة القادمة.



