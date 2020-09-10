AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم العالمي لمحو الأمية.. التعليم في مصر بوابة التنمية واستدامتها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:11 م
الدكتور عاشور عمري
الدكتور عاشور عمري
Advertisements
حسام الفقي
أقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، مع شركائها الأساسيين احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

أكد الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية؛ للوقوف على الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، ومواجهة التحديات التي تواجه محو الأمية، وأيضًا مراجعة السياسات المتبعة ومدى فاعليتها؛ لتحقيق الأهداف المرجوة سيما الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 " ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع دون تمييز " وبخاصة الشباب الذين يفتقرون لمهارات القراءة والكتابة والحساب اللازمة ، وإتاحة فرص اكتسابها للبالغين ممن يفتقدونها.

اقرأ أيضا :


وقال عمري إن اليوم الدولي لمحو الأمية لعام 2020  طرح موضوع "تعلم القراءة والكتابة في ظل جائحة كورونا Covid-19"، بهدف مناقشة تأثير جائحة كورونا على حركة تعليم وتعلم الكبار، وآليات استعادة النشاط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية،  وسيناريوهات مستقبل تعليم وتعلم الكبار بعد جائحة كورونا.  

اقرأ أيضا :
 
وأضاف عمري أن جهود محو الأمية في مصر قائمة على فكرة المسؤولية المجتمعية، ومشاركة كافة الشركاء الحكوميين، وغير الحكوميين، وينفرد المجتمع المدني بما يمتلكه من إمكانات ومرونة بالدور الأكبر.

وأشار إلى ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  من دعم لقضية التعليم بشقيه النظامي وغير النظامي من أجل مواطن مصري  متعلم متمكن منتج قادر على تنمية ذاته ومجتمعه.
 
وأوضح  رئيس هيئة تعليم الكبار أنه لا تقدم إلا بالتعليم، فالتعليم هو بوابة التنمية واستدامتها،منوها إلى أزمة كورونا وخطة الهيئة العامة لتعليم الكبار في إدارة الأزمة، وخطة العمل الفترة القادمة.

فكرة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية بدأت لأول مرة في أكتوبر 1966، وبدأ الاحتفال بأول يوم دولي لمحو الأمية في عام 1967، وهذه الاحتفالات تقام بغرض تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية كأمر  يتعلق بكرامة الإنسان، واحترام حقوقه، وتأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة فمازالت تحديات محو الأمية ماثلة، وفي نفس الوقت يزداد الطلب على المهارات اللازمة للإعداد لسوق العمل زيادة متسارعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا حجازي: الثورة الصناعية وفيروس كورونا أثرا على التعليم

رئيس هيئة محو الأمية: نستهدف محو 17 مليون أميّ بجميع محافظات مصر

رئيس هيئة محو الأمية: دور الجمعيات الأهلية لا يرتقي لطموح الدولة

رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية في حوار خاص لـ صدى البلد: لدينا ١٧ مليون أمي في محافظات الجمهورية وعلى رأسها المنيا.. ونستهدف من 400 -500 ألف فرد سنويا

نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة يعقد اجتماع اللجنة التنسيقية لمحو الأمية

ترشيحاتنا

خاص | سموحة يرحب بانتقال مهاجمه إلى صفوف بيراميدز

تركيا تعلن استعدادها للتفاوض مع اليونان والاتحاد الأوروبي

طلب بـ 125 جنيه.. اعرف خطوات تقديم التصالح فى مخالفات البناء

بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد

الدوري الممتاز.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام المصري بهدف محمود وادي.. فيديو

خالد الجندي: مينفعش تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له .. فيديو

AdvertisementS

الأهلي يسلم مؤمن زكريا تعاقده كاملا

اخبار سارة لأصحاب المعاشات.. استخراج كارت ميزة مجانًا وبعائد يومي

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

مجازاة ونقل وغرامة وتحليل مخدرات| نتائج التحقيقات مع المتجاوزين بحق المجند

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسيتها في منزل يحترق.. طفلة 3 أعوام تصارع الموت بسبب جدتها المخمورة

دون أدوية.. أفضل طرق العلاج المنزلية للتحكم في الكوليسترول

دراسة حديثة تحذر من نقل القطط لفيروس كورونا بشكل قوى