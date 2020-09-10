ورش عمل للحلاقين| مبادرة لمنع انتشار العدوى بصالونات الحلاقة في كفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، انطلاق مبادرة " الحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية في صالونات الحلاقة و التجميل والنوادي الصحية " بمدن وقرى المحافظة ، بحضور الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





وقال نور الدين ، إن الدولة تعمل على الحفاظ على حياة المواطنين ، بمنع انتشار الأمراض بينهم ، وانتقال العدوى ، وتوفير العلاجات اللازمة للحالات المرضية ، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر3 أشهر، لاستكمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار"100 مليون صحة".

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع بوسترات ومنشورات تتضمن التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية، داخل تلك الأماكن على مستوى المحافظة، والصادرة من وزارة التنمية المحلية، مع الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.





وقال محافظ كفر الشيخ أنه تم توزيع كيس بلاستيكي بداخله "مريلة قص شعر بلاستيك "ماكنتوش"،وفوطة تنشيف ورقية ،وفوطة بشرة مبللة بالكحول والمينتول ، وشفرة "موس" رجالي ،و 2 جوانتي "لاتكس".

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المبادرة تهدف إلى التوعية للوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية في الاماكن الاكثر خطورة للتعرض للإصابة مثل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية، كما تهدف للتوعية بأهمية الاستخدام الأوحد للأدوات المستخدمة في الصالونات وخاصة الأدوات الحادة مثل أمواس الحلاقة،ويجوب فريق التثقيف الصحي بالمحافظة على صالونات التجميل بجميع إداراتها المختلفة لنشر التوعية، بمتابعة ،مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية.



