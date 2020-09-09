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محافظات

قومي المرأة بـ كفر الشيخ يشيد بمشاركة السيدات في الاستحقاقات الانتخابية.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:34 م
قومي المرأة بـ كفر
قومي المرأة بـ كفر الشيخ يشيد بمشاركة السيدات في الاستحقاقات
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محمود زيدان
أشادت الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بـ كفر الشيخ، اليوم، بالمشاركة الإيجابية والبناءة للسيدات في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى توافد السيدات والفتيات إلى اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ خاصة في لجان القرى.

وأضافت، الطنباري، لـ"صدى البلد"، أن المرأة المصرية لديها وعي بكل ما يُحاك ضد مصر من مؤامرات، موضحة أنها تلبي نداء الوطن لكافة الاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس الشيوخ أم مجلس النواب المقبل بوازع وطني حرصًا على استقرار واستكمال مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى قيام فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بعقد ندوات وحملات طرق أبواب لتوعية المرأة خاصة في الأرياف بأهمية الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات تحت شعار" صوتك لمصر بكره"، فضلًا عن دور التوعية للرائدات الريفيات.

ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين، هم أشرف ممدوح عبد الونيس وعلي العجواني، عن حزب مستقبل وطن، والسيد خليفة، ومحمد إبراهيم منصور عن حزب النور السلفي.
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