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قبل الجلسة.. إرشادات قبل إزالة الشعر بالليزر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يجب أن تتم إزالة الشعر بالليزر، مثل أي إجراء جراحي آخر ، فقط بعد فهم ما يجب فعله وما يجب تجنبه حتى يصبح العلاج صحيحًا تمامًا. في حين أن هناك العديد من خيارات إزالة الشعر  من الشمع إلى الحلاقة  من المعروف أن إزالة الشعر بالليزر تستمر لفترة أطول.

إذا كنت تخطط لاختيار إزالة الشعر بالليزر ، فإليك بعض الإرشادات الأساسية التي اقترحها طبيب الأمراض الجلدية التجميلي ، الدكتورة نيكيتا سونافان ، قبل الذهاب لمثل هذا العلاج وبعده.

قبل الذهاب للعلاج

* لا تقم بالخيط أو النتف أو الشمع على المنطقة المراد علاجها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل.
* توقف عن استخدام جميع منتجات حب الشباب النشطة ومقاومة الشيخوخة والتصبغ قبل يومين من جلسة الليزر.
* تجنب السباحة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية قبل أسبوع من الجلسة.

بعد الجلسة

* تطبيق غسول الكالامين أو جل الصبار لتهدئة البشرة.
* استخدم واقي الشمس كل ثلاث إلى أربع ساعات.
* يمكن البدء في استخدام الكريمات والأمصال النشطة بعد 48 ساعة.
* ضعي مقشرًا خفيفًا مثل لوشن من اليوم الثالث فصاعدًا.
* جيم وممارسة الرياضة بعد 12 ساعة.

من المهم أن تضع في اعتبارك أنه في حين أن معظم الناس يبلغون عن انخفاض دائم في نمو الشعر ، فإن تقلبات الهرمونات يمكن أن تجعل الشعر ينمو بشكل أسرع ، وهذا هو سبب اختلاف النتائج الفردية.
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