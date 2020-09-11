قبل الجلسة.. إرشادات قبل إزالة الشعر بالليزر

قبل الذهاب للعلاج





* لا تقم بالخيط أو النتف أو الشمع على المنطقة المراد علاجها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل.

* توقف عن استخدام جميع منتجات حب الشباب النشطة ومقاومة الشيخوخة والتصبغ قبل يومين من جلسة الليزر.

* تجنب السباحة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية قبل أسبوع من الجلسة.



