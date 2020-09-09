بدون ألم وبكل سهولة.. أسرع طريقة لـ إزالة الشعر بالجيلاتين

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مكونات:

بضع قطرات من عصير الليمون





طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروس بالخطوات

بعد إخراج الخليط من الميكروويف ، اتركيه يبرد لبضع ثوان ، ثم ضعيه على وجهك مباشرة. دعي القناع على وجهك لمدة 5 دقائق ، ثم قشريه بأصابعك وكرريه كلما دعت الحاجة.



ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسمفي وعاء ، اخلطي الجيلاتين مع الحليب وعصير الليمون وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 15-20 ثانية.النتائج: القناع لزج للغاية وقادر على تقشير جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور . يمكن أن يساعدك أيضًا على التخلص من الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة فى المناطق الحساسة