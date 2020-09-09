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مرأة

بدون ألم وبكل سهولة.. أسرع طريقة لـ إزالة الشعر بالجيلاتين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

بسهولة في منزلك وبدون ألم إليك أفضل طريقة لـ إزالة الشعر والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي .. وفقا لموقع باريت سايد إليك طريقة إزالة الشعر بالجلاتين والحليب .


مكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين
3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم
بضع قطرات من عصير الليمون

طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروس بالخطوات

في وعاء ، اخلطي الجيلاتين مع الحليب وعصير الليمون وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 15-20 ثانية.

بعد إخراج الخليط من الميكروويف ، اتركيه يبرد لبضع ثوان ، ثم ضعيه على وجهك مباشرة. دعي القناع على وجهك لمدة 5 دقائق ، ثم قشريه بأصابعك وكرريه كلما دعت الحاجة.

النتائج: القناع لزج للغاية وقادر على تقشير جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور . يمكن أن يساعدك أيضًا على التخلص من الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة فى المناطق الحساسة
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