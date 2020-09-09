بدون ألم وبكل سهولة.. أسرع طريقة لـ إزالة الشعر بالجيلاتين

بسهولة في منزلك وبدون ألم إليك أفضل طريقة لـ إزالة الشعر والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي .. وفقا لموقع باريت سايد إليك طريقة إزالة الشعر بالجلاتين والحليب .
ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين
3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم
في وعاء ، اخلطي الجيلاتين مع الحليب وعصير الليمون وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 15-20 ثانية.
النتائج: القناع لزج للغاية وقادر على تقشير جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور . يمكن أن يساعدك أيضًا على التخلص من الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة فى المناطق الحساسة
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مكونات:
ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين
3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم
بضع قطرات من عصير الليمون
طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروس بالخطوات
في وعاء ، اخلطي الجيلاتين مع الحليب وعصير الليمون وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 15-20 ثانية.
بعد إخراج الخليط من الميكروويف ، اتركيه يبرد لبضع ثوان ، ثم ضعيه على وجهك مباشرة. دعي القناع على وجهك لمدة 5 دقائق ، ثم قشريه بأصابعك وكرريه كلما دعت الحاجة.
النتائج: القناع لزج للغاية وقادر على تقشير جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور . يمكن أن يساعدك أيضًا على التخلص من الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة فى المناطق الحساسة