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فن

صور.. ميرنا نور الدين تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:33 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة بصحبة صديقتها دينا مجدي وعلقت علي الصورة، قائلة: "لقد عانينا من السراء والضراء منذ أن كنا أطفالًا وما زلنا نحسب السنوات دائما ظهر بعضنا البعض دائما. عيد ميلاد سعيد رفيقي 👯‍♀️🎉🎊 أحبك".

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

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