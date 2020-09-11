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فن

أخبار الفن .. تعرف على حبيبة أمير شاهين السابقة وسبب وفاتها .. سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
أمير شاهين
أمير شاهين
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شروق إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة من احدث ظهور لها.


نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنانة هالة صدقي وهي تهدي أمير شاهين " زغروطة" بمناسبة خطوبته  في الساحل الشمالي على فتاة من خارج الوسط الفني.


يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده ال٥٦.


أشادت الفنانة مها احمد، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ا"نستجرام"


شن جمهور النجم عمرو دياب هجوما عنيفا على الملحن عمرو مصطفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجد خلافاته مع الهضبة وتوجيه إليه رسالة بأسلوب غير لائق ويحمل كلمات اعتبروها بذيئة.


حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقها الفنان امير شاهين بخطوبته الذي أقيمت امس الخميس في تحدي المدن الساحليه.


احتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في الساحل الشمالي بحضور شقيقته الفنانة الهام شاهين وعدد من ونجوم الوسط الفني.


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