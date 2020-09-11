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فن

الست هانم المصرية.. مها أحمد تشيد بسيدة القطار

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:26 ص
سيدة القطار
سيدة القطار
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محمد بدران
أشادت الفنانة مها احمد، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ا"نستجرام"

ونشرت مها احمد صورة لها وعلق قائلًا"الست هانم المصريه سيدة القطار"

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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