بازارات ومسارح.. مسئول بالمجتمعات العمرانية: ممشى أهل مصر يعيد رونق القاهرة.. فيديو

قال المهندس جمال طلعت، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن مشروع "ممشى أهل مصر" يهدف لتطوير القاهرة، لافتا إلى أنه يضم كافة العناصر، من بازارات ومحلات ومسارح وأماكن انتظار للسيارات، ومساحة مخصصة لركوب الدراجات، مشيرا إلى أنه مجاني دون رسوم .





وأضاف "طلعت"، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "ها الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي يوجه بشكل دائم ، بتطوير القاهرة ، إلى جانب مشروعات العاصمة الادارية الإدارية ، حرصا منه على عودة القاهرة الفاطمية، في شكلها التاريخي ، بالتوازي مع نقل كافة الوزرات للعاصمة الادارية.





ولفت مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكثر من مشروع إلى جانب "ممشى أهل مصر" ، مشروع "سور مجرى العيون" و "عين السيرة" و تطوير ماسبيرو ، موضحا أن المشروع "بطول مصر كلها" ، على حد وصفه.





وأوضح "طلعت" ، إلى أن المرحلة الاولى من المشروع والتي تصل بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة في طور الانتهاء، والمرحلة الثانية من كوبري إمبابة وحتى كوبري الساحل ، بإجمالي 5 كيلو متر للمرحلتين .



