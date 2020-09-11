AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بازارات ومسارح.. مسئول بالمجتمعات العمرانية: ممشى أهل مصر يعيد رونق القاهرة.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس جمال طلعت، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن مشروع "ممشى أهل مصر" يهدف لتطوير القاهرة، لافتا إلى أنه يضم كافة العناصر، من بازارات ومحلات ومسارح وأماكن انتظار للسيارات، ومساحة مخصصة لركوب الدراجات، مشيرا إلى أنه مجاني دون رسوم .

وأضاف "طلعت"، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "ها الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي يوجه بشكل دائم ، بتطوير القاهرة ، إلى جانب مشروعات العاصمة الادارية الإدارية ، حرصا منه على عودة القاهرة الفاطمية، في شكلها التاريخي ، بالتوازي مع نقل كافة الوزرات للعاصمة الادارية.

ولفت مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكثر من مشروع إلى جانب "ممشى أهل مصر" ، مشروع "سور مجرى العيون" و "عين السيرة" و تطوير ماسبيرو ، موضحا أن المشروع "بطول مصر كلها" ، على حد وصفه.

وأوضح "طلعت" ، إلى أن المرحلة الاولى من المشروع والتي تصل بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة في طور الانتهاء، والمرحلة الثانية من كوبري إمبابة وحتى كوبري الساحل ، بإجمالي 5 كيلو متر للمرحلتين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد المسار المقترح " لممشى أهل مصر"

اتمشى على النيل.. كورنيش القاهرة في ثوبه الجديد.. «حاجة فوق الخيال».. شاهد

وزير الإسكان: الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة لتوفير بيئة حضارية للمواطنين

متنفس حضارى لسكان القاهرة.. تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر على النيل

تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصرعلى النيل.. يبدأ من كوبري ١٥ مايو وينتهي بـ إمبابة.. يضم 19 مبنى للمطاعم والكافتيريات والمحال التجارية

مطاعم ومسارح مكشوفة ويخوت.. ملامح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

ترشيحاتنا

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

نجوم الفن يدعمون سيدة القطار.. وفاء عامر ومحمد إمام: هي دي مصر .. محمد هنيدي: فكرتني بوالدتي.. أحمد فلوكس: عظيمات مصر

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

بازارات ومسارح.. مسئول بالمجتمعات العمرانية: ممشى أهل مصر يعيد رونق القاهرة.. فيديو

استشاري أمراض معدية: توقعات بانتشار أكبر لفيروس كورونا في الخريف

أثارت ذهول العالم.. اكتشاف مكونات خشبية في سيارات تسلا الفارهة.. صور

AdvertisementS

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الوزراء: لا صحة لوقف دعم مستفيدي تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة