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أخبار العالم

بيان شديد اللهجة.. عائلة ياسر عرفات تتبرأ من تصريحات أرملته

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
ارملة ياسر عرفات
ارملة ياسر عرفات سهي عرفات
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محمود نوفل
أصدرت عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبو عمار، بيانا شديد اللهجة حيث وجهت انتقادات حادّة لأرملته سهى عرفات. 


وذكرت العائلة التي تقطن مدينة غزة، في بيانها :"رحم الله الشهيد القائد ياسر عرفات الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، بما قدم لشعبه ووطنه طوال أكثر من خمسين عامًا، من أجل الحفاظ علي القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في وجدان وضمير الغالبية العظمي من الرؤساء والملوك والأمراء في معظم دول العالم" وفق ماذكره موقع لبنان ٢٤. 

وقالت العائلة:  "التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها سهى الطويل زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات بحق القيادة السياسية للشعب الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها لا تنسجم مع ثقافة وأدبيات وأخلاق عائلة عرفات القدوة". 


وأكدت العائلة في بيانها قائلة" أن سهى الطويل لم تحصل على موافقة من عائلة عرفات القدوة للتحدث باسمها عبر وسائل الإعلام، بل واتهمتها بأنها تستغل اسم زوجها الشهيد القائد ياسر عرفات للتحدث باسم الشعب الفلسطيني مستغلة مكانته ورمزية الشهيد ياسر عرفات في ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني". 

وشددت العائلة على احترامها المطلق لجميع القرارات السياسية الصادرة عن جميع الدول، باعتبار ذلك "شأنًا داخليًا لا علاقة للدول الأخرى بهذه القرارات. 

وعبرت عن احترامها وتقديرها والتزامها بجميع القرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

كما أعلنت رفضها المطلق لحرق علم أو صورة أي ملك أو رئيس أو أمير في الميادين العامة لفلسطين.

وأعربت عن آمالها في توحيد الجهود الفتحاوية من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني إجلالًا وإكرامًا لروح المؤسسين للحركة وعلى رأسهم الشهيد القائد ياسر عرفات والشهيد خليل الوزير والشهيد صلاح خلف.

وكانت ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كانت قد انتقدت موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات. 
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