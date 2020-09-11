إنجى وجدان تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة صيفية

نشرت إنجي وجدان صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة .





وظهرت إنجي وجدان في صورة تبرز جمالها بفستان صيفى أنيق .





وعلقت إنجى وجدان قائلًا:"صباح الخير للجميع أتمنى لك جمعة جميلة ..العودة إلى مهرجان الجونة السينمائي".





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كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).



