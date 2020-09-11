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فن

إنجى وجدان تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة صيفية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:20 م
إنجى وجدان
إنجى وجدان
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شيماء عبد السلام
نشرت إنجي وجدان صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة .

وظهرت إنجي وجدان في صورة تبرز جمالها بفستان صيفى أنيق .

وعلقت إنجى وجدان قائلًا:"صباح الخير للجميع أتمنى لك جمعة جميلة ..العودة إلى مهرجان الجونة السينمائي".

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كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).

كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت
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