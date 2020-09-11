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فن

لبلبة تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير.. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:26 م
لبلبة
لبلبة
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محمد نحلة
خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، بعدسة المصور محمود رؤوف.

وظهرت الفنانة صاحبة الروح الشقية الجميلة بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت ازرق يتماشي مع اجواء الصيف والساحل.

لبلبة دائما تهتم بمظهرها واناقتها، فكل اطلالتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها واناقتها، وحرصت على ارتداء سلاوبيت باللون الازرق ليظهر قوامها الممشوق.

من كواليس العمل انها استجابت لدعوة المصور رؤوف و التصوير امام منزلها بالساحل الشمالي و هي نادرا ما تقبل ما تقبل ان يقوم احد بتصويرها.

لبلبة قضت اجازة الصيف بصحبة اصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي، بوسي الهام شاهين.
لبلبة تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير.. صور
لبلبة تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير.. صور
لبلبة تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير.. صور
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