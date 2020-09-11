لأصحاب الوزن الزائد .. 3 خضراوات لا تحتوي على سعرات حرارية

أى نظام غذائي صحي بدون الفواكه والخضروات غير مكتمل، لأنها تضيف الفيتامينات والمعادن الضرورية في وجباتنا اليومية، وتعتبر الفواكه والخضروات ضرورة مطلقة لجميع الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية على وجه الخصوص، بما في ذلك لإدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، إضافة الخضروات منخفضة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي وتقليل استهلاك اللحوم المصنعة والحمراء والحبوب المصنعة ، قد يكون أحد هذه الخيارات ستحصل دائما على النصيحة.
طبقًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم ابرز الخضراوات الصحية التى تحتوي على سعرات حرارية منخفضة...
1. البروكلي
يعتبر البروكلي أحد أكثر الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، ويستخدم بكثرة في الوجبات النباتية ويتم تقديمه إلى جانب أي بروتين لحوم، وتحتوي فقط على 34 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام، كما يحتوي على كميات عالية من فيتامين ج والألياف الغذائية.
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2. جزر
من أفضل الخضروات ذات السعرات الحرارية السلبية المتوفرة على نطاق واسع الجزر، ويعتبر الجزر طعامًا ممتازًا ويمكن تحويله إلى أي شيء وكل شيء ، ويحتوي فقط على 41 سعرة حرارية لكل 100 جرام، يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون والكوليسترول ، إلى جانب كميات جيدة من فيتامين أ والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى كمية جيدة من الألياف.
3. السبانخ
تعد السبانخ من أكثر الخضروات ذات الأوراق الخضراء المغذية ، وهي إضافة صحية لأي نظام غذائي، وتحتوي السبانخ على 23 سعرًا حراريًا فقط لكل 100 جرام، ويمكن طهيه في السلطات والحساء والمعكرونة وحتى العصائر. كما أنه يحتوي على البروتين والحديد، وكذلك فيتامينات ب الهامة.