AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى 106 أشخاص

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:26 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن حصيلة ضحايا فيضانات السودان ارتفعت إلى 106 حالة وفاة و56 مصابًا.


وأعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية انخفاض النيل في معظم الاحباس، لكنها نبهت من أن محطة شندي سجلت اليوم  أعلى منسوب بلغ (18.44 متر) والذي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 37 سم،  وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية حتى يوم غد لتوالي الانخفاض فى الأيام التالية، كما نوهت الى أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين وحتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات في السودان خلال بيانها لها اليوم إستقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية  ليوم غد (السبت)  ليكون  في حدود 625 مليون متر مكعب،بجانب إستقرار وارد العطبراوي في حدود 230 مليون متر مكعب.
وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد  على النحو التالي:

قطاع: الدمازين– سنار سيشهد إستقرارًا.

قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إنخفاضا (في حدود 19 سم).  

قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إنخفاضا (في حدود 4 سم).

قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إرتفاعا (في حدود 1 سم).

قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إنخفاضا (في حدود 3 سم).

قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إنخفاضا (في حدود 10 سم).
قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضا (في حدود 4 سم).

قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إنخفاضا (في حدود 5 سم).

وبحسب لجنة الفيضانات فأن محطة ود مدني سجلت اليوم ١٩.٨٥ مترًا ومن المتوقع أن تنخفض غدًا الى ١٩.٧٠ مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم ١٨.٨٤ مترًا ومن المتوقع أن تنخفض غدآ ١٨.٧٢ مترًا.

وسجلت الخرطوم اليوم ١٧.٤٩ مترًا ويتوقع أن تنخفض غدًا بمقدار ٩سم لتسجل ١٧.٤٠ متر، وسجلت محطة شندي اليوم ١٨.٤٤ مترًا ويتوقع أن تستقر غدًا في نفس الرقم، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم ١٥.٧٥ مترًا ويتوقع أن  تنخفض غدًا الى ١٥.٦٥ مترًا، وسجلت دنقلا اليوم ١٥.٢٦ مترًا وتنخفض غدًا الى ١٥.١٩ مترًا.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين الى ااتخاذ الحيطة والحذر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري السودانية تتوقع انخفاض منسوب النيل

ارتفاع مناسيب النيل في السودان.. وتحذير من سيول جديدة

ارتفاع كبير فى مناسيب النيل بالسودان.. وانهيار 24 ألفا و582 منزلا

دعت المواطنين لاتخاذ الحيطة..السودان: انخفاض فى مناسيب النيل

ترشيحاتنا

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. متى ينتهي عمل البرلمان الحالي؟

أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%

أراد الصلح فكانت نهايته الموت.. كواليس سقوط صاحب شركة من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته وأسرتها بالشيخ زايد

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

فوضى الإقامات.. الكويت تطبق إجراءات جديدة لتنظيم شؤون العمالة الوافدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

بـ التايجر.. المطربة بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك