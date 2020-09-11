عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

كشفت المعاينة الاولية لسيارة لاعب الاهلى صالح جمعة عقب اصطدامه بسيارتين أثناء سيره بمنطقة الزمالك عن وجود تلفيات فى الكبوت والرفرف الامامى والاكصدام وفانوس أمامى والكشف على موتور السيارة عن ما لحقت به اى تلفيات من عدمه.





وكان اللاعب صالح جمعة اصطدم صباح اليوم بسيارتين بمنطقة الزمالك وتبين قيادة اللاعب صالح جمعة سيارة شقيقه عبد الله جمعة وأن رخصتي السير والقيادة منتهيتان.





تبين من التحقيقات والتحريات أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ماركة بي ام دبليو قيادة صالح جمعه عوده ٢٧ سنة لاعب كرة بالنادي الاهلي و بها تلفيات عباره عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى.

وبسؤاله أكد اختلال عجلة القيادة بيده مما ادي الي انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع ٣٥٦ ماركة مازدا بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الايسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الايسر و تطبيق بالرفرف الأمامي الايمن س ي ١٢٣ ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الايسر و تطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى حال توقفهما علي جانب الطريق مما ادي الي حدوث التلفيات المشار اليها بالسيارات دون إصابات.

كما ان المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة ورخصة التسيير منتهية بتاريخ ٣-٣-٢٠١٩ وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.