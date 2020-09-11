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محافظات

محافظ سوهاج يكرم 37 من العاملين بالقطاع الطبي لجهودهم فى مواجهة كورونا.. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 37 من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة ومنحهم شهادات التقدير، والدروع تقديرا لما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية فى مواجهة انتشار جائحة كورونا، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة منال ماهر عضو مجلس النواب .
 
وأكد محافظ سوهاج، خلال لقائه بالمكرمين، على دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعاملين، مشيرا إلى أن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي؛ لجهودهم المخلصة وتفانيهم فى أداء مهام عملهم وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.
 
يذكر أن المكرمين اليوم هم " الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء الدين أحمد غفير مدير عام الطب العلاجي ومدير غرفة العمليات لجائحة كورونا بالمديرية، والدكتور إيهاب يوسف منسق غرفة العمليات، ومحمد أشرف مسئول المعلومات بالغرفة، كما أهدى درع المحافظة لأسرة الشهيد طبيب هاني نعيم سدراك والذي وافته المنية خلال مواجهة جائحة كورونا.

كما كرم المحافظ أيضا الدكتور إيهاب على حسين مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتور عمرو الرشيدي مدير مستشفى الحميات، والدكتور أحمد عز العرب مدير مستشفى سوهاج التعليمي، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحي، والدكتور عماد الدين الحديدي مدير مركز الجهاز الهضمي والقلب، حيث أهدى المحافظ لهم دروع بأسماء المستشفيات العاملين بها، وقام المحافظ كذلك بتكريم عدد من العاملين بتلك المستشفيات من أطباء وتمريض وإداريين وعاملين .
محافظ سوهاج يكرم 37 من العاملين بالقطاع الطبي لجهودهم فى مواجهة كورونا.. صور
محافظ سوهاج يكرم 37 من العاملين بالقطاع الطبي لجهودهم فى مواجهة كورونا.. صور
محافظ سوهاج يكرم 37 من العاملين بالقطاع الطبي لجهودهم فى مواجهة كورونا.. صور
محافظ سوهاج يكرم 37 من العاملين بالقطاع الطبي لجهودهم فى مواجهة كورونا.. صور
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