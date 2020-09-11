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فن

ببطن مكشوف.. لاميتا فرنجية تستعرض حملها .. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:18 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، مع متابعيها عدة صور لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت  لاميتا فرنجية داخل حديقة بإطلالة جريئة وهي تستعرض حملها برفقة نجلها جاستن.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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