مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا اليوم

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٠ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.