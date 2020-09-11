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رياضة

مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا اليوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:28 م
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
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منتصر الرفاعى


أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد طنطا الرياضي،  ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وأودو موسيس وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٠ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎
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