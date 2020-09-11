بطريرك الكاثوليك يصلى القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني.





شارك غبطته في الصلاة، الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأب أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خورس

الشمامسة، والأخوات الراهبات، ودارسي الكلية، وبعض شمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي.





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وألقي غبطة البطريرك كلمة العظة، والتي بدأها بتقديم التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، كما تمني غبطته أن يوفق جميع الدارسين في هذا العام.





وختم غبطته صلاة القداس الإلهي، بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب نهاية صلاة القداس، ألقي الأب أندراوس فهمي كلمة شكر فيها غبطة البطريرك ونيافة الأنبا توماس علي حضورهما، كما كرم غبطة أبينا البطريرك الطلبة الخريجين والمتفوقين.





كان صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، التقى أمس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك لبحث سبل التعاون بين رعايا منطقة الدلتا والمحافظة.