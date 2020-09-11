AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يصلى القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:21 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
Advertisements
سامح سلام
ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني.

شارك غبطته في الصلاة، الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأب أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خورس 
الشمامسة، والأخوات الراهبات، ودارسي الكلية، وبعض شمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي.

اقرأ أيضا ..


وألقي غبطة البطريرك كلمة العظة، والتي بدأها بتقديم التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، كما تمني غبطته أن يوفق جميع الدارسين في هذا العام.

وختم غبطته صلاة القداس الإلهي، بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب نهاية صلاة القداس، ألقي الأب أندراوس فهمي كلمة شكر فيها غبطة البطريرك ونيافة الأنبا توماس علي حضورهما، كما كرم غبطة أبينا البطريرك الطلبة الخريجين والمتفوقين.

كان صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، التقى أمس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك لبحث سبل التعاون بين رعايا منطقة الدلتا والمحافظة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك

مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يزور كنيسة السيدة العذراء بالجززراة

بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد السيدة العذراء بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

الاحتفال بسيامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة "قلب يسوع" الكاثوليكية بأسيوط

ترشيحاتنا

عقاب أعمى .. كشف غموض صور الأطفال المكبلة أعلى سطح عقار بالإسكندرية

أول تحرك من الأهلي لإنهاء أزمة صالح جمعة

احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

معاينة 3 سيارات في حادث تصادم صالح جمعة.. واللاعب: مستعد لإصلاح التلفيات

اسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ

عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أداة جديدة لمراقبة طفرات فيروس كورونا

الفوشيا الجريء.. هنا الزاهد برفقة زوجها فى عيد زواجهما

سر تسمية جميع سيارات مازيراتي الإيطالية بأسماء الرياح