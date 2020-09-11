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محافظات

بعد انتشال جثتين من العجمي.. إخلاء شاطئ النخيل من المصطافين المتسللين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:17 م
إخلاء شاطئ النخيل
إخلاء شاطئ النخيل من المصطافين المتسللين
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أحمد بسيوني
أخلى مسئولو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شاطئ النخيل من المواطنين، اليوم الجمعة، بعد وجود تجمعات نجحت في التسلل إلى الشاطئ المغلق، بقرار من مجلس الوزراء منذ مارس الماضي.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ووكيل الوزارة، إن بعض المواطنين وخاصة الوافدين من خارج المحافظة يتوافدون على تلك الشواطئ غير المأهولة مثل شاطئ النخيل نظرا لأن معظمها بلا اسوار او بوابات.

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وأضاف رشاد أن حملات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مستمرة على الشواطئ في محاولات جادة لإخلائها من المواطنين تنفيذا للقرارات الصادرة بإغلاقها وايضا حفاظا على ارواحهم بسبب عدم توافر خدمات الانقاذ.

وأكد رشاد استمرار غلق الشواطئ العامة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وفى إطار الحملات المستمرة فى متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحكومة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وناشد رشاد المواطنين بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم تعريض حياتهم للخطر.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشال قوات الإنقاذ، وعدد من المتطوعين، اليوم الجمعة، غريقين من شواطئ حي العجمي، بعدما قاما بالنزول لمياه البحر مخالفين تعليمات غلق الشواطئ وعدم النزول إليها، وعدم وجود أي خدمات عليها.


وتلقى قسم شرطة العامرية اول، من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود غريق في شاطئ السلام ٢ المميز.


وعلى الفور توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الشاب قام بالنزول لمياه البحر في الساعة الثامنة صباحا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة قبل قليل، وهي لشاب يدعى محمد سعيد محمد، ٢٩ عام، من منطقة الهرم محافظة الجيزة.


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