شاهد.. أول تعليق من وليد سليمان عقب الفوز على الإسماعيلى

نشر وليد سليمان لاعب النادى الأهلي، صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " اثنا الاحتفال ب هدف اليو بادجى فى شباك نادى الإسماعيلى.
وعلق وليد قائلا: "مبروك الفوز لي يا أغلى جمهور".
اقرا ايضا :
نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: فايلر يقود بيراميدز الموسم المقبل
ويذكر ان اقتنص فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.
وعلق وليد قائلا: "مبروك الفوز لي يا أغلى جمهور".
اقرا ايضا :
نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: فايلر يقود بيراميدز الموسم المقبل
ويذكر ان اقتنص فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.