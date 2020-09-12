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رياضة

نتمناها التتويج عند النقطة 74.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:05 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد رشاد
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة جماهير النادي الأهلي من جديد، عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز .

الأهلي رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق 22 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه، ليصبح في حاجة إلى 3 نقاط فقط للتتويج باللقب.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ فى منشور له على الفيس بوك لجماهير الأهلي :"نتمناها التتويج عند النقطة 74 لإهداء اللقب لأرواح ال 74 ربنا معاكم".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في مباراة يمنحه الفوز بها لقب الدوري رقم 42 في تاريخه، وذلك إذا لم يخسر الزمالك أمام الانتاج الحربي قبل تلك المواجهة.


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