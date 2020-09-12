نتمناها التتويج عند النقطة 74.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة جماهير النادي الأهلي من جديد، عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز .





الأهلي رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق 22 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه، ليصبح في حاجة إلى 3 نقاط فقط للتتويج باللقب.

