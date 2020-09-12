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محافظات

ضبط 844 دواءً بيطريا مخالفا في حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزى بلبيس والحسينية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
 كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية. 


 فيما قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي بلبيس والحسينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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أكد الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع مديرية التموين بتكليف وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركزي بلبيس والحسينية لضبط سوق الدواء البيطري ولضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 844 عبوة لـ 41 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر).

 
كما تم ضبط 5000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.


وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.
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