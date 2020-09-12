ضبط 844 دواءً بيطريا مخالفا في حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزى بلبيس والحسينية



فيما قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي بلبيس والحسينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





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أكد الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع مديرية التموين بتكليف وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركزي بلبيس والحسينية لضبط سوق الدواء البيطري ولضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 844 عبوة لـ 41 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر).







كما تم ضبط 5000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.











وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.