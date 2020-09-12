AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد افتتاح الرئيس.. تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، بعد افتتاحهما من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة، كأحد أهم إنجازات الدولة المصرية وأهم محاور أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧.

وأضافت الشريف، في تصريحات صحفية، أن هذا يأتي بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية، وفي حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو المجلس الأعلى للرياضة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

اقرأ أيضًا:

وأضافت أن الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برئاسة دكتور سونيا دنيا وكيل الوزارة، نظمت أمس مهرجانًا رياضيًا بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار "مغامرة التعلم"، تضمن ألعاب كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والألعاب المائية، والقوس والسهم، وكرة السرعة، وذلك في إطار الفعاليات اليوم الرياضي التي أطلقتها الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع مديرية الشباب بالإسكندرية، لإبراز أحد أهم إنجازات الحكومة المصرية، وهي مدينة العلمين الجديدة.

وأشادت الشريف بتنفيذ هذه الفعاليات، التي تدعم السياحة الداخلية وتهدف الى تعريف الشباب والنشء بأهم إنجازات الدولة المصرية وتساعدهم على الاستمتاع والاكتشاف والتعلم.

وأهدت الدكتورة صفاء الشريف، خلال المهرجان أمس، درع المديرية لأسامه مرسي، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة؛ تقديرا لمجهودات وتعاون جهاز المدينة في إنجاح جميع أنشطة الشباب والرياضة وتذليل أية عقبات تعوق تنفيذ الأنشطة، كما تم التقاط الصور التذكارية.
بعد افتتاح الرئيس.. تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير
بعد افتتاح الرئيس.. تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير
بعد افتتاح الرئيس.. تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير
بعد افتتاح الرئيس.. تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات مكثفة بوزارة الرياضة لتنفيذ أول مهرجان رياضي بالعلمين.. غدًا

أول حدث رياضي بالعلمين الجديدة| مدبولي يشارك الشباب سباقا للدراجات ويلعب كرة طائرة وقدم

رئيس الوزراء يعطي إشارة البدء لأول فعالية رياضية بـ العلمين الجديدة.. إنطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة من المدينة.. مدبولي: الحدث الرياضي يسهم في الجذب السياحي ويسوق للمشروعات القومية

رئيس الوزراء يشارك الشباب سباقا للدراجات.. ويلعب «طائرة وقدم» في أول حدث رياضي بالعلمين الجديدة.. مدبولي: الحدث يدعم عملية الجذب السياحي ويسوق للمشروعات القومية

رئيس الوزراء يعطي إشارة البدء لانطلاق الفعالية الرياضية الأولى في مدينة العلمين الجديدة

وزير الرياضة يُشكل اللجنة العليا للرياضة النسائية برئاسة شرفية لـ مايا مرسي

ترشيحاتنا

ترند الفن.. عروسة حمو بيكا بدون مكياج.. فنانة عن طلبها مشهد حميم:مش قصدي

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

شابة تكتشف أشياء صادمة في وجبة دجاج من مطعم شهير

حقيقة إرسال مرتضى منصور محام للدفاع عن صالح جمعة..تفاصيل الأزمة بالكامل ..صور

أحمد مرتضى ناعيا عزمي مجاهد: صاحب فضل على جيل بالكامل داخل الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه