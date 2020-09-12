بعد افتتاح الرئيس.. تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن تنظيم أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، بعد افتتاحهما من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة، كأحد أهم إنجازات الدولة المصرية وأهم محاور أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧.





وأضافت الشريف، في تصريحات صحفية، أن هذا يأتي بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية، وفي حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو المجلس الأعلى للرياضة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.





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وأضافت أن الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برئاسة دكتور سونيا دنيا وكيل الوزارة، نظمت أمس مهرجانًا رياضيًا بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار "مغامرة التعلم"، تضمن ألعاب كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والألعاب المائية، والقوس والسهم، وكرة السرعة، وذلك في إطار الفعاليات اليوم الرياضي التي أطلقتها الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع مديرية الشباب بالإسكندرية، لإبراز أحد أهم إنجازات الحكومة المصرية، وهي مدينة العلمين الجديدة.



وأشادت الشريف بتنفيذ هذه الفعاليات، التي تدعم السياحة الداخلية وتهدف الى تعريف الشباب والنشء بأهم إنجازات الدولة المصرية وتساعدهم على الاستمتاع والاكتشاف والتعلم.



