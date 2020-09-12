لتشجيع التوسع في زراعتها.. شاهد.. صدى البلد داخل أول وحدة استخلاص زيوت النباتات الطبية بجامعة أسيوط

مع تزايد زراعات النباتات العطرية والطبية بمحافظة أسيوط، خاصة مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم، جاءت فكرة إنشاء وحدة استخلاص زيت النباتات الطبية والعطرية، بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، لتكون نواة لعودة إنتاج مصانع إنتاج الزيوت وتشجيع المزارعين في التوسع من زراعات النباتات الطبية والعطرية، داخل محافظة أسيوط.









"صدى البلد" يرصد من داخل أول وحدة لاستخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية، خطة كلية الزراعة للتعظيم والاستفادة من هذه الزراعات.









قال الدكتور عصام يوسف عبد الحفيظ، أستاذ مساعد نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، إن وحدة استخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية مقسمة إلى 3 أجزاء وتأتي في بداية المراحل مرحلة عصير الزيوت الثابتة على الساخن وتقوم هذه المرحلة على عصر بذور الفول الصويا والقطن وتقوم بعصر 10 أطنان من البذور يوميا، وتعمل هذه الماكينة بموتور 40 حصانا، ويتم تشغيل هذه الماكينة قبل استخدامها بنحو 5 ساعات حتى تكون جاهزة لعملية العصر واستخلاص الزيوت من البذور.





اقرأ أيضا:









وأضاف عبد الحفيظ: "الوحدة تشمل أيضا وحدة للعصر على البارد وبها ماكينتا عصر تستخدمان في عصر بذرة حبة البركة والسمسم وجوز الهند والجرجير والجوجوبا واللوز وغيرها من البذور التي تعصر على البارد، ولكن هذه الماكينات تعطي ناتج 100 كيلو زيوت يوميا للماكينة وبسبب انخفاض إنتاجها قمنا بتركيب ماكينتين بالوحدة كبداية للعمل".









وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من عملية العصر وفصل الزيت عن البذور ويتم وضع الزيوت في الفلتر حتى يتم تنقيته استعدادا لدخوله المرحلة الأخيرة بالوحدة وهي مرحلة التعبئة يتم تعبئة الزجاجات وتغليفها ووضع تاريخ للصلاحية عليها استعدادا لعرضها للبيع.









وأكد الدكتور محمد حمام الدقيشي، عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، أن وحدة تجهيز واستخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية تعتبر من الإضافات الهامة إلى كلية الزراعة ومواكبتها مع المجتمع المحيط، حيث إن محافظات الصعيد بها مساحات كبيرة من النباتات الطبية والعطرية ومنها الريحان والنعناع، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية مثل السمسم والقطن وغيرها من المحاصيل التي تنمو في صعيد مصر بكفاءة عالية دون الاستفادة منها بشكل كامل، ومن هنا كانت فكرة إنشاء وحدة استخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية، وتم بناء مبنى وتجهيزه بأحدث المعدات.





وأكد عميد كلية الزراعة، أن هذا المشروع سوف يقوم على استخلاص الزيوت والاستفادة من مخلفات النباتات بتصنيعها أعلافا، كما يتم الاستفادة من مخلفات النباتات أيضا في صناعة الأسمدة العضوية ومن هنا كانت فكرة استغلال النباتات العطرية والطبية في مختلف الصناعات وهذا يأتي بعائد مادي إلى المزارعين بشكل أكبر مما يشجعهم على التوسع في زراعات النباتات الطبية والعطرية، خاصة أن هذه الوحدة لا تخدم زراعات جامعة أسيوط فقط بل تستقبل جميع محاصيل المزارعين من مختلف محافظات الصعيد لعصرها واستخلاص الزيوت منها، وذلك ضمن دور الكلية لخدمة المجتمع، كما أن كلية الزراعة بالجامعة تسعى إلى التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بمختلف مزارعها.









ونوه إلى أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم التنسيق مع كلية الصيدلة بالجامعة لاستخلاص المادة الطبية الفعالة من هذه النباتات لتصنيعها داخل كلية الصيدلة بالجامعة.









من جهته، أكد الدكتور طارق الجما،ل رئيس جامعة أسيوط، حرصه على تسخير جميع إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية في مواكبة التقدم العلمي واستحداث مشروعات متطورة فى مختلف المجالات على الصعيدين البحثي والخدمي، وذلك بما يليق بمكانة الجامعة ويؤكد على ريادتها وعراقتها على مستوى جامعات الصعيد.





ودعا رئيس جامعة أسيوط، أساتذة كلية الزراعة فى مختلف الأقسام إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الزراعية، والعمل المتوصل من أجل تقديم الأبحاث والدراسات التى تهدف إلى وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية، ورفع الإنتاجية وزيادة التصدير فى بعض المحاصيل التي تتميز بها مصر، سواء من الخضر والفاكهة أو نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية.