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برلمان

وكيل محلية البرلمان: قانون التصالح في مخالفات البناء هدية الحكومة للمواطن الأكثر احتياجا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:39 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تحديد 50 جنيهًا كقيمة للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف والقرى أمر إيجابي جدا، وسيكون له تأثير فى زيادة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات جدية التصالح فى مخالفات البناء.

واعتبر "النويشى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعتبر بمثابة هدية الحكومة للمواطن الأكثر احتياجا، خاصة وأن 75% من مخالفات البناء تنطبق على الطبقة المتوسطة التى تستحق تخفيض الأسعار.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المسئولين التنفيذيين فى المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح لاستقبال أكبر قدر من طلبات التصالح لمنع التزاحم ويتم الانتهاء منها فى فترة أسرع.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن نحو مليون مواطن تقدموا بطلبات جدية التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان. 

وأوضح "مدبولي"، أثناء لقائه الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أن الحكومة تحرص على مصلحة المواطنين، وتم خفض قيمة التصالح، وأصبح لدينا فرصة ذهبية حقيقية للتصالح. 

وتابع رئيس مجلس الوزراء "نتابع تطوير ملف التصالح في مخالفات البناء بما يحقق مصلحة المواطن، والدولة تبذل ما في وسعها لوقف نزيف التعديات على الأراضي الزراعية". 

ونوه بأن قيمة التصالح للمتر في المناطق الريفية والقرى 50 جنيها وهو الحد الأدنى للتصالح، مطالبا بالتوقف عن التعدي على الأراضي الزراعية في أسرع وقت. 

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