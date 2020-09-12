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محافظات

تحرير 301 مخالفة تموينية بالأقصر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر ، أنه في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات.


وأسفرت هذه الحملات فى خلال الفترة من 1 حتى 10 سبتمبر2020  بتحرير عدد 301 محضر ومخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار صلاح، إلى أنه خلال الفترة من 1 حتى 10 سبتمبر2020، تم صرف سلع تموينية بمبلغ 28.5 مليون جنيه بنسبة 66.3 % من إجمالي قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم،

 كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.26 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضي لعدد 56833 بطاقة تموينية، 

كما تم صرف 27.6 مليون رغيف خبز بلدي بالبطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم بمعدل 2.7 مليون رغيف / يوم، كما تم صرف 1761.290 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين.
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